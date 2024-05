European Design Festival, ecco brand di Palazzo Reale Napoli

Un brand per il Palazzo Reale di Napoli che rinnova la propria immagine puntando sulla dimensione internazionale di teatro della storia europea: il nuovo logo sarà presentato al teatro di Corte il 30 maggio all'apertura dell'European Design Festival organizzato da AIAP - Associazione Italiana Design della comunicazione visiva che si svolge per la prima volta a Napoli. A vincere il concorso indetto dal sito museale è Francesca Pavese con un team composto da Vito Della Speranza, Francesca Cuomo e Ciro Esposito. Cinque sono stati finalisti scelti tra 188 candidature su 218 domande di partecipazione. "Ho avuto modo di lavorare con una squadra eccezionale, grandi professionisti di Napoli e Ischia con i quali avevamo già realizzato mostre al MANN e alle Scuderie del Quirinale - racconta Pavese - Ritengo fondamentale che ad un progetto napoletano abbiano lavorato persone del territorio. È stata una bella sfida che siamo contenti di aver vinto, vista la grande partecipazione di candidati alcuni dei quali molto affermati anche a livello internazionale". Pavese, romana, formatasi a Milano come allieva di A G Fronzoni, ha firmato anche, la nuova identità visiva del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (dal 2016), l'immagine coordinata del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, l'allestimento grafico di Classis Ravenna e l'immagine di numerose mostre Electa, Civita, Artemisia, Mondo Mostre, Fondazione Roma Museo e MAEC.

"Il progetto di ricostruzione dell'identità del Palazzo Reale di Napoli - afferma il direttore Mario Epifani - oltre a dare la maggiore evidenza possibile ai tesori che ospita, favorisce ogni possibile connessione con le altre residenze reali, italiane ed europee, che sono oggi accomunate ad essa dall'esigenza di adeguare gli spazi di quelle che un tempo erano residenze alle necessità di un museo moderno".

"Ancora un volta abbiamo avuto conferma dell'importanza di una buona gestione nella messa a bando di servizi dedicati al design della comunicazione visiva e in particolare al progetto di brand importanti come questo— afferma il Presidente AIAP Marco Tortoioli Ricci - Ci fa particolarmente piacere che la direzione del Palazzo Reale abbia riconosciuto in AIAP il partner opportuno per condurre a termine una operazione che siamo sicuri si rivelerà determinante"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA