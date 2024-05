Elsa Morante, festa Rai per i premiati da Avallone a Mannoia

È stata dedicata a 'La storia', per i 50 anni del romanzo, la 38/a edizione del Premio Elsa Morante, celebrata all'Auditorium Rai di Napoli gremito da ragazzi. La giuria presieduta da Dacia Maraini e composta da Marco Cerbo, Enzo Colimoro, Lino Guanciale, David Morante, Tiuna Notarbartolo, Antonio Parlati, Fiorenza Sarzanini, Teresa Triscari, ha assegnato nove premi: Narrativa a Silvia Avallone ("Elsa Morante è la prima donna che ho letto e mi ha insegnato a lottare da tutti gli stereotipi. Anche il male è uno stereotipo e la letteratura funziona al contrario della cronaca") per il romanzo "Cuore nero" (Rizzoli); Premio Morante Ragazzi -Prosa e Poesia a Gianluca Caporaso per "Il signor conchiglia" (Salani); Elsa Morante Ragazzi - Storia a Giordano Bruno Guerri per "Storia del mondo, dal bigbang a oggi" (La Nave di Teseo); Ragazzi-per il Sociale a Barbara Stefanelli per "Love harder, le ragazze iraniane camminano davanti a noi" (Solferino). Premi per la Musica sono stati assegnati a Fiorella Mannoia, Carlo Di Francesco ed Alfredo Rapetti Mogol, per Mariposa.

"Mentre guardavamo la serie 'Il grido delle farfalle', ispirata alla vita delle sorelle Mirabal, Carlo ha iniziato a scrivere delle frasi - ha raccontato Mannoia, festeggiata con una ovazione dagli oltre mille ragazzi presenti - Questa canzone è nata da una tragedia: tre di queste sorelle furono terribilmente massacrate dal regime dominicano di Rafael Trujillo. Mariposa vuol dire farfalla in spagnolo. Poi abbiamo dato tutto ad Alfredo Rapetti Mogol e insieme abbiamo creato questo brano".

Il premio Graphic Novel è andato a Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti e il Premio sezione Cinema a Marta Savina per il suo "Primadonna". In vari paesi del mondo aderenti alla rete del Morante, grazie al patrocinio del ministero degli Esteri, molti ragazzi hanno seguito l'evento online. Conduttori sono stati Alessandro Incerto e Tiuna Notarbartolo. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Premio Elsa Morante con il patrocinio della Rai Campania, ministero dell'Istruzione e del Merito e di quello per gli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale è coordinato da Iki Notarbartolo. Tra le attività collaterali domani alle 10 parte il nuovo format digitale Made in Culture: primo ospite, intervistato al teatrino di Corte di Palazzo Reale, è il cantante LDA.



