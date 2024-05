Da oggi a domenica a Napoli il Festival del pane

Al via in piazza Mercato a Napoli il Festival del pane napoletano. 'PaNeapolis -Storia, Tradizione e Innovazione della Panificazione' andrà avanti fino a domenica per offrire una panoramica sull'intera filiera del pane.

Al taglio del nastro anche il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca che ha parlato di una "bellissima iniziativa, innanzitutto dal punto di vista economico perché dobbiamo dare una mano al comparto che è in sofferenza. Gli impegni che dobbiamo assumere sono due: uno sono i contratti di filiera per garantire le forniture di grano a prezzo stabile, perché la situazione internazionale determina oscillazioni di prezzo che mettono in difficoltà il settore della panificazione. Poi la formazione professionale: servono giovani per i nostri forni e da questo punto di vista daremo una mano costruendo occasioni di formazione professionale. Il problema dei giovani lavoratori che mancano è serio e dobbiamo farli riappassionare e fare corsi di formazione per garantire un'occupazione di ottimo livello e ottima retribuzione, che sia adeguata al sacrificio che richiede questa professione".

Per la consigliera regionale della Campania, Roberta Gaeta, invece, l'arte bianca "viene fagocitata dall'industria e così si perde la nostra tradizione. L'obiettivo è invece quello di recuperare la nostra tradizione e la nostra arte, ma anche coinvolgere i giovani in una professione che ancora non conoscono abbastanza. In questa manifestazione si uniscono così la tradizione e il futuro.

Dobbiamo riempire gli spazi fisici che oggi sono vuoti, le botteghe abbandonate che si trovano anche in questa zona e che devono essere restituite ai cittadini e agli artigiani che sappiano valorizzarle al meglio".

Llevento, realizzato in collaborazione con Sa-Car, Associazione Panificatori, Asso.Gio.Ca, Progetto Uomo cooperativa sociale, A.M.D. Associazione Medici Diabetologi, Fipgc, è patrocinato dalla Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Dipartimento di Agraria dell'Ateneo Federico II di Napoli, Comune di Foglianise, Fondazione Monti Lattari, Unipan, CSV. Consulenza artistica di Gianni Simioli.



