64enne trovato morto in casa nell'Avellinese

Un uomo di 64enne di Casalbore, in provincia di Avellino, è stato trovato senza vita nella sua abitazione al centro del piccolo comune irpino. Da almeno dieci giorni non si avevano sue notizie. Amici e conoscenti hanno fatto scattare l'allarme. Nell'abitazione di via Pietro Paolo Parzanese sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda che dopo aver forzato l'ingresso hanno trovato il corpo senza vita in decomposizione sul letto. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che hanno trasmesso una informativa alla Procura di Benevento. L'uomo sarebbe morto a causa di un malore.



