Oreficeria:a Ginevra vince alunna del 'Degni' di Torre del Greco

Un contest per giovani talenti in gioielleria, svoltosi nel corso di GemGenevè, Fiera internazionale ginevrina nel settore pietre preziose, ha visto prevalere Annapia Liguoro, allieva dell'ultimo anno al Liceo Artistico "Francesco Degni" di Torre del Greco (Napoli). Tra le varie iniziative culturali, la Fiera ha presentato il progetto "Donna Jewel X GemGenève": iniziativa nata dalla volontà di GemGeneve di supportare i giovani creativi nel campo della gioielleria, con Laura Inghirami quale direttrice artistica, ideatrice di Donna Jewel e ambasciatrice dei talenti italiani.

"Per il progetto che ho proposto, intitolato "Never Kiss - ha raccontato la studentessa torrese - ho creato un bracciale rigido, ricoperto di malachite. Al centro vi è una cupola, in cui campeggia una rana posata su una ninfea di madreperla: la sua simbologia, complessa ed intrigante, è cara a molte culture, pertanto molto inclusiva. Inoltre, ho giocato sul richiamo all'antica fiaba dei fratelli Grimm e anche a un film d'animazione del 2009, 'La principessa e il ranocchio'". Ad Annapia, intervistata da Inghirami per @donna.Jewel, va un riconoscimento per approfondire gli studi in gioielleria presso il S.S.E.F.

La direttrice artistica del progetto e il direttore di GemGenève Mathieu Dekeukeleire avevano scelto di presentare i lavori dei più meritevoli studenti dell'Istituto Francesco Degni di Torre del Greco e della Scuola Orafa Galdus di Milano, mostrando le loro creazioni per la prima volta all'interno di GemGeneve, nello stand Donna Jewel.

Il "Francesco Degni" di Torre del Greco (diretto da Benedetta Rostan) ha partecipato con 5 alunni dell'ultimo anno: Matia Rosaria Bencivenga (19 anni), Annapia Liguoro (19 anni), Gabriella Raiola (17 anni), Alessandro Scognamiglio (18 anni) e Aurora Vernassi (17 anni) che hanno presentato i loro lavori, dalla progettazione su carta al gioiello finito, seguiti dai docenti della scuola. A dare supporto al progetto, l'Assocoral, presieduta da Vincenzo Aucella.



