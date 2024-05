Luca Mascolo è vicepresidente di Anea

Il presidente dell'Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, è stato nominato vicepresidente dell'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'idrico e i rifiuti (Anea). La nomina è avvenuta nel corso dell'Assemblea Nazionale Anea che ha avuto luogo oggi a Roma al Centro Congressi Cavour, e rappresenta un importante riconoscimento per l'Ente Idrico Campano e per la Regione Campania, nonché una testimonianza concreta del lavoro svolto dall'Eic e dal presidente Mascolo per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Anea svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della gestione idrica a livello nazionale, promuovendo la collaborazione e lo scambio di buone pratiche tra gli Enti di governo d'Ambito. La nomina del presidente dell'Eic Luca Mascolo a vicepresidente di Anea valorizza il suo impegno e la sua competenza nel settore ed è un segnale di fiducia nella capacità dell'Ente Idrico Campano di contribuire attivamente agli obiettivi dell'Associazione. "Ringrazio l'Assemblea Nazionale per questo incarico che mi inorgoglisce e per avermi affidato questo importante compito che mi accingo a svolgere con grande impegno e senso di responsabilità. Ci tengo a rivolgere un augurio speciale al presidente neo eletto Leonardo Raito, insieme al quale daremo seguito all'eccellente lavoro svolto dalla presidente uscente Marisa Abbondanzieri, a cui va il mio più sentito ringraziamento per i risultati notevoli raggiunti in questi anni" commenta Luca Mascolo, presidente dell'Ente Idrico Campano e neo vicepresidente nazionale di Anea "Sono pronto a mettere al servizio di Anea la mia esperienza e la mia professionalità, lavorando per affrontare le sfide future e per promuovere la tutela e la gestione sostenibile della risorsa idrica, e facendo rete con tutte le Istituzioni e le realtà del settore per migliorare la qualità della vita delle future generazioni".



