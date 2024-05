Giro: caduta per Krieger, ricoverato in ospedale a Napoli

Alexander Krieger, ciclista tedesco della Tudor Pro Cycling Team, di 32 anni, è rimasto ferito in una caduta durante la tappa del Giro d'Italia, all'altezza di via Petrarca, a poca distanza dall'arrivo a Napoli. E' stato trasportato in un primo momento all'ospedale Fatebenefratelli dove gli è stato diagnosticato un politrauma con fratture al bacino, costali e all'arto superiore. Successivamente è stato trasferito con l'ambulanza del 118 al Trauma center dell'ospedale Cardarelli. Al momento le sue condizioni sono stabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA