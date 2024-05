A Procida in alcune strutture ricettive ospiti non registrati

Proseguono i controlli sulle isole. Questa volta i carabinieri si concentrano su Procida per contrastare i fitti abusivi. Un fenomeno che con le stagioni più calde si intensifica, che vede convertire abitazioni residenziali in b&b non autorizzati.

In questa circostanza i controlli hanno rilevato irregolarità nella registrazione degli ospiti in strutture autorizzate.

Denunciati un 41enne e un 48enne incensurati, titolari di due affittacamere. Secondo quanto documentato dai militari, diversi ospiti non erano stati registrati.

Durante il servizio è stato denunciato per furto con destrezza un 69enne già noto alle forze dell'ordine.

Avrebbe sottratto la borsa ad un turista in piazza dei Martiri.

La refurtiva è stata recuperata e restituita.



