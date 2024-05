Studenti realizzano podcast nel bene confiscato alla camorra

Studenti a scuola nel bene confiscato alla camorra per realizzare podcast. Accade a Quarto.

E così, dal prossimo 14 maggio alle ore 20.30, sui canali di Radio Mehari si potranno ascoltare i podcast degli studenti che hanno partecipato al progetto "Obiettivo 2030: redattori per il sociale". Un'iniziativa finanziata dal Centro di servizio per il volontariato della Città Metropolitana di Napoli con il bando "Giovani redattori", giunto alla conclusione. A guidare i giovani, l'associazione Dialogos, che ha coordinato l'iniziativa che ha coinvolto attivamente i ragazzi dell'istituto San Giorgio di Quarto, grazie alla collaborazione con la redazione della web Radio Mehari.

Il nome Mehari è un omaggio a Giancarlo Siani, il cronista del quotidiano Il Mattino ucciso nel 1985. Radio Mehari è ospitata a Casa Mehari, un bene confiscato alla camorra che il Comune di Quarto ha affidato a un'associazione temporanea di scopo. Il primo podcast, quello di martedì 14, dal titolo "Giancarlo Siani, giovane come noi", sarà dedicato proprio al giornalista napoletano.





