Disservizi su linea 1 metrò Napoli, Anm si scusa con i cittadini

Anm si scusa con cittadini e turisti per i disservizi che si sono registrati ieri sulla linea 1 della metropolitana di Napoli.

Disservizi, si spiega in una nota, "dovuti a cali di tensione sulla rete di approvvigionamento elettrica; la mancanza di corrente ha impattato non solo sullo spostamento dei treni ma su tutto il sistema metropolitano, dall' illuminazione, agli ascensori, ai sistemi di sicurezza, rendendo impossibile l'esercizio del prolungamento del venerdì sera. Decine di tecnici hanno lavorato fino alle 4:00 di stanotte per garantire alla città il regolare servizio del sabato mattina".

"Anm si scusa con cittadini e turisti per i disagi subiti e garantisce il massimo impegno affinché il servizio offerto abbia i livelli di efficienza e di affidabilità adeguati alle nuove esigenze di spostamento di tutti coloro che gravitano a Napoli - si sottolinea - E' evidente che l'offerta di trasporto si sta adeguando a numeri diversi di viaggiatori, con esigenze di mobilità differenti dal passato, non solo legate agli spostamenti per motivi lavorativi o scolastici ma anche di fruibilità delle bellezze e delle opportunità di divertimento che la nostra splendida città offre. Con il Comune di Napoli Anm sta pianificando interventi importanti, che sono partiti dai treni ma che continueranno con l'investimento per infrastrutture più performanti rispetto al numero e alla tipologia di treni utilizzati, all'inserimento di personale per l'apertura di nuove stazioni, al potenziamento di strumenti digitali e organizzativi deputati al supporto e all'accoglienza della clientela".





