Casa occupata abusivamente, disposto sgombero nel Napoletano

Occupano alloggio di edilizia popolare senza titolo: disposto lo sgombero, con assistenza se necessario delle forze dell'ordine. È quanto deciso in Prefettura a Napoli nel corso di un incontro al quale hanno preso parte il prefetto Michele di Bari, il sindaco di Pozzuoli (città interessata dall'attività) Luigi Manzoni e i responsabili tecnici del Comune. Nel corso del confronto è stata disposta l'assistenza della forza pubblica, qualora ne fosse necessario, in merito alla vicenda dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Pozzuoli nel quartiere di Monterusciello occupato senza titolo.

Il sindaco ha infatti comunicato che lo scorso 8 maggio, attraverso il servizio politiche abitative, si è proceduto a notificare all'occupante abusivo una diffida di sgombero, da effettuare entro quindici giorni. In caso di mancato sgombero volontario, si procederà in maniera coattiva. Allo stesso tempo, gli uffici preposti del Comune stanno procedendo a verificare se sussistano eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio per tutti i componenti del nucleo familiare.





