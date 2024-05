Vocca d'oro, inedito di 'E Zézi per i 50 anni del Gruppo Operaio

Cinquant'anni di militanza musicale e di lotta contro la "malasciorta" sono un anniversario doc per 'E Zézi, il Gruppo Operaio nato nel 1974 a Pomigliano d'Arco (Napoli) per intuizione di Angelo De Falco e per reazione all'alienazione del lavoro da fabbrica. È in quell'inverno che l'insegnante di Artistica alle scuole medie si inoltra in Irpinia con il maestro Roberto De Simone e scopre la cerimonia della Zeza. Che diventa subito un fuoco d'artificio emozionale da cui due anni dopo nascerà il primo album della formazione vesuviana - "Tammurriata dell'Alfasud" - che quest'anno celebra mezzo secolo. Il primo movimento di questa ricorrenza è "Vocca d'oro" (produzione Giano Bifronte, etichetta Mr Few), un brano inedito che arriverà sulle piattaforme digitali venerdì 17 maggio. E De Falco annuncia "una canzone-collage gioiosa dedicata a un simbolico pesce-femmina".

"Essendo innamorato del canto antico de Lo Guarracino ho immaginato una favoletta-scioglilingua moderna. 'E Zézi portano ancora la loro luce nel 2024, rintocco dei nostri 50 anni. Il singolo apre una serie di progetti, a cominciare dall'album in vinile che verrà pubblicato entro fine anno" sottolinea il fondatore della band. "Le nostre canzoni istruiscono il popolo e innescano una reazione di sangue, cervello e braccia. In questo caso, le strofe di 'Vocca d'oro' sono un cruciverba di tammurriate antiche, votate e filastrocche recuperate in decine di libri di archivio. Il desiderio è far ballare la gente; un diritto che ogni lavoratore ha ma che spesso viene perduto o dimenticato Dopo aver composto tante canzoni drammatiche ('A Flobert, Vesuvio, Posa 'e sord'), testimoniando le condizioni disgraziate dei lavoratori, questo è un invito alla gioia di vivere. Il ballo è catarsi e 'E Zézi sono la voce quotidiana del popolo.

Non smetteremo mai. Ecco perché nel "manicomio creativo" subentrano i giovani. Zézi è una casa, una famiglia". La band include Angelo De Falco, Alessio Sica, Enzo Salerno, Nico Conte, Fabio Soriano, Massimo Ferrante, Myriam Lattanzio, Dario Mogavero e Toto Toralbo.



