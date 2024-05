Turi, contribuire a rendere le imprese più competitive

"La sfida dell'innovazione per ciò che attiene la governance aziendale deve essere affrontata necessariamente avvalendosi delle migliori competenze possibili.

Solo così è possibile ridisegnare in modo efficiente e redditizio i propri modelli di business, elaborando strategie che rendano le imprese più competitive sui mercati internazionali. Il Forum Finanza è diventato un appuntamento fondamentale per aggiornare i Commercialisti grazie al confronto con tutti i protagonisti del mondo della Finanza". Lo ha dichiarato Eraldo Turi, Presidente dell'Odcec di Napoli nel corso del Forum Finanza & PMI 2024 "Strategia, innovazione e finanza: nuovi modelli di business per le Pmi", promosso dall' Associazione Italiana Rating Advisory (Aira) in collaborazione con l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc) Sezione di Napoli e svoltosi nella sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli a Palazzo Calabritto, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Comune di Napoli.

Giuseppe Puttini, coordinatore dell'Osservatorio sui Mercati dei Capitali, si è collegato da Milano, sede del corso sulla quotazione in Borsa per le Pmi, organizzato dal Consiglio Nazionale, insieme al Consigliere Nazionale Antonio Repaci per approfondire alcuni dei temi trattati e ribadire il ruolo centrale dei Commercialisti in ambito finanziario.

Open innovation e nuove strategie di Finanza aziendale rappresentano il presente e il futuro delle aziende, come ha sottolineato Mario Bowinkel, presidente dell'Aira: "La figura dell'esperto di Finanza aziendale e dei Mercati finanziari è sempre più determinante nel supporto alle imprese, in particolare delle Pmi del Centro e Sud Italia. Un impegno ampio sia sul fronte della finanza ordinaria e degli adeguati assetti che le imprese devono costruire al loro interno, che sul fronte della finanza complementare o innovativa con Crowdfunding, Venture capital e Private equity, Minibond e Ipo sul mercato azionario".

L'importanza della formazione è stata evidenziata da Alfredo Ruosi, presidente dell'Aidc (sezione di Napoli): "Un incontro annuale che sottolinea il rapporto dei Commercialisti con le aziende di credito e le aziende industriali e di servizi del Centro Sud dove vengono sviluppati temi di grande importanza. A partire da quello relativo e una maggiore specializzazione dell'attività dei colleghi in particolare in tema di finanza aziendale che negli ultimi 15 anni è diventato un punto centrale per lo sviluppo delle attività d'impresa e delle strategie finanziarie".

Le conclusioni sono state affidate ad Achille Coppola (Odcec di Napoli, Aira).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA