Truffano 81enne in Toscana, denunciati da Ps nel Casertano

Due uomini originari della provincia di Napoli sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per truffa aggravata commessa ai danni di una donna di 81 anni residente in provincia di Firenze, alla quale erano stati sottratti gioielli e preziosi per quasi 6mila euro. Personale della Polizia Stradale di Caserta, nel corso dei servizi di vigilanza lungo il tratto autostradale casertano, sulla carreggiata sud dell'A1 all'altezza del territorio del comune di Casagiove, hanno controllato una vettura con a bordo due uomini che procedeva ad alta velocità, e che era stata segnalata come auto sospetta. Dopo aver verificato i numerosi precedenti penali a carico dei due uomini, gli agenti hanno trovato addosso ad uno dei due monili per 6000 euro e in un giubbotto la somma di 425 euro.

I poliziotti della Stradale di Caserta hanno così avviato gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, ed è emerso che i due uomini provenivano da Barberino Tavernelle, in provincia di Firenze, dove un'81enne aveva denunciato di essere rimasta vittima di una truffa aggravata, con i due malviventi che le avrebbero fatto credere che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che servissero soldi o gioielli per sanarne la posizione; uno dei due, spacciandosi per Maresciallo dei Carabinieri, aveva contattato la donna sull'utenza telefonica di casa per poi presentarsi di persona facendosi consegnare i gioielli. L'81enne ha capito di essere stata truffata quando ha chiesto ai parenti se il figlio fosse davvero rimasto coinvolto nell'incidente; dopo aver ricevuto risposta negativa, ha denunciato la truffa alla stazione dei carabinieri.



