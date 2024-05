Scritte contro sedi candidato sindaco e Pd nel Napoletano

Sconosciuti in azione nella notte: vandalizzate le sedi del candidato sindaco del centrosinistra Corrado Cuccurullo e del comitato del Partito Democratico a Torre Annunziata, città a giugno chiamata al voto per il rinnovo del consiglio comunale dopo un commissariamento durato quasi due anni per lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Questa mattina i primi a recarsi presso le sedi hanno trovato le sacarinesche imbrattate con scritte spray e frasi del tipo "Traditori infami". Tra poche ore scade il termine per la presentazione delle liste in vista del voto per le Comunali. «Quella di stanotte è una misera azione intimidatoria che non ci spaventa. Qualcuno ha provato a contaminare queste elezioni prima minacciando il candidato del Movimento Cinque Stelle, ora con queste scritte sul nostro comitato elettorale e quello del Partito Democratico. Un simile attacco non è soltanto rivolto a me o al Partito, è un attacco alla città. A tutti quei cittadini che credono nel cambiamento, che credono nel nostro progetto politico, che hanno scelto di affiancarci in questo percorso. Il risentimento verso il passato posso comprenderlo, ma non è così che si partecipa al cambiamento che noi stiamo già attuando. L'8 e il 9 giugno non sarà un referendum sul passato, voteremo il futuro di Torre Annunziata. Oggi più che mai è urgente ricordare che la città deve cambiare passo». Lo dice il candidato sindaco Corrado Cuccurullo.

"Condanno fermamente l'atto vandalico perpetrato ai danni della sede del Pd e del comitato elettorale di Corrado Cuccurullo, ed esprimo la mia piena solidarietà al candidato sindaco. In alcun modo questa campagna elettorale deve essere avvelenata, nell'interesse della comunità e del futuro della città. Spero che le forze dell'ordine facciamo immediatamente chiarezza. Non possiamo accettare che si minino i più elementari principi di democrazia". Lo dice Carmine Alfano, candidato sindaco dell'Alleanza Straordinaria per Torre Annunziata.



