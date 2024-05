Sciopero generale forestali Campania, subito la stabilizzazione

Sciopero generale e presidio a Napoli davanti Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, per i lavoratori del settore idraulico-forestale in servizio presso le comunità montane, che chiedono "la stabilizzazione promessa da oltre 9 anni"; l'astensione è stata proclamata dai sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Campania. Circa 500 i lavoratori che hanno preso parte al presidio, con striscioni e slogan.

Le delegazioni degli operai, accompagnate dai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, sono state ricevute a palazzo Santa Lucia dall'assessore regionale al lavoro Antonio Marchiello, che ha ascoltato le richieste dei sindacati circa la definitiva stabilizzazione dei forestali storici, operazione per la quale, hanno insistito lavoratori e sindacalisti, ci sarebbero le coperture finanziarie; all'esponente della giunta guidata dal Presidente Vincenzo De Luca, è stata poi chiesta la modifica alla normativa regionale che permetta lo sblocco del turn over con la conseguente trasformazione dei rapporti di lavoro al "tanto agognato" tempo indeterminato. L'incontro è stato aggiornato a martedì 14 maggio, quando l'assessore Marchiello e Almerina Bove, capo di gabinetto del presidente, incontreranno le organizzazione sindacali e la delegazione di lavoratori per definire l'iter politico da seguire.



