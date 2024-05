Rifiuti edili ed eternit fuori casa, due denunce nel Casertano

Due grossi cumuli di rifiuti speciali, in particolare residui dell'attività edile, porzioni di tubature e di onduline in eternit accumulati illecitamente nel terreno di un'abitazione, sono stati sequestrati a Francolise (Caserta) dai carabinieri del Nucleo Forestale di Calvi Risorta e della stazione di Sant'Andrea del Pizzone durante un servizio di controllo ambientale del territorio.

Le documentazioni amministrative prodotte dal conduttore del fondo - hanno accertato i carabinieri - non sono risultate aderenti ai materiali depositati sul terreno, e anche il tecnico comunale intervenuto sul posto ha certificato che al titolare del fondo non era stata rilasciata alcuna autorizzazione a sversare i rifiuti. Durante il sopralluogo dei carabinieri è sopraggiunto anche un autocarro Fiat Iveco nel cui cassone erano contenuti rifiuti inerti da demolizione identici a quelli rinvenuti sul terreno. È così scattato il sequestro dei cumuli di rifiuti e dell'autocarro e la denuncia del conduttore del fondo e del titolare del mezzo.



