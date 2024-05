Presidente Tribunale Militare di Napoli in visita in Basilicata

Il presidente del Tribunale Militare di Napoli, Filippo Verrone, è stato in visita al Comando Legione Carabinieri "Basilicata".

Il presidente Verrone è stato accolto dal Comandante della Legione Carabinieri "Basilicata", il generale di brigata Giancarlo Scafuri. Per l'occasione sono intervenuti anche i comandanti provinciali dell'Arma di Potenza e Matera.

Nel corso dell'incontro col personale, il presidente Verrone ha confermato la piena disponibilità degli organi della magistratura militare a collaborare con i reparti dell'Arma per garantire la legalità ed ha espresso parole di compiacimento per gli importanti risultati conseguiti sul territorio lucano nel contrasto alla criminalità.

Con l'occasione il presidente Verrone ha incontrato anche il questore della provincia di Potenza, Giuseppe Ferrari.

Il Tribunale Militare di Napoli, insieme alla Procura militare, ha sede presso il Padiglione di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, situato in piazza S. Maria degli Angeli 2: Tribunale e Procura hanno competenza sui reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.



