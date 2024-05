Premio Ischia di giornalismo, i riconoscimenti ai comunicatori

Martina Fuga, presidente dell'Associazione CoorDown, che promuove i diritti delle persone con sindrome di Down e Guido Bramante, portavoce del generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, sono i vincitori del Premio Ischia comunicatori dell'anno. Lo ha deciso la giuria composta da Massimiliano Paolucci, presidente, Leonardo Bartoletti, (giornalista), Luigi Fiorentino, (capo dipartimento per informazione e l'editoria), Ludovico Fois (responsabile della Comunicazione e Consigliere per le Relazioni Esterne e Istituzionali Aci - Automobile Club Italia), Antonio Funiciello, (Identity Manager di Eni), Stefano Porro (direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Mundys s.p.a.), Valeria Speroni Cardi, (global Head of Press and Media Relations Menarini Group), Luciano Tancredi (direttore editoriale del gruppo Sae), Fernando Vacarini (responsabile Media Relations, Corporate Reputation and Digital PR di Corporate Unipol).

Il riconoscimento, giunto alla 16/a edizione, è rivolto al professionista da cui dipende o è riconducibile l'attività di comunicazione e che abbia saputo sostenere la reputazione delle organizzazioni pubbliche, del no profit, delle istituzioni e delle aziende in generale. Martina Fuga ha vinto la sezione no profit, con la campagna di comunicazione Assume That I can / Word Down Syndrome Day 2024, promovendo così l'idea generale che, se tutti credono e hanno fiducia nelle persone con sindrome di Down, queste possono avere un impatto positivo e aiutarle a raggiungere anche gli obiettivi più inaspettati.

Il Premio per la sezione istituzionale è andato al tenente colonnello Guido Bramante, portavoce del commissario straordinario Figliuolo, per aver coordinato con competenza e spiccate doti umane i rapporti con gli organi di informazione italiani e stranieri, ma soprattutto con le popolazioni dell'Italia Centrale colpite dai recenti alluvioni, dai terremoti e segnatamente durante l'emergenza della pandemia di Covid.

La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà nell'ambito della 45/a edizione del Premio Ischia Internazionale di giornalismo il 28 e 29 giugno. Il premio è patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno d'Ischia, dall'Istituto per il Credito Sportivo e dalla Siae, con il contributo dell'ACI - Automobil Club Italia dal Gruppo Unipol, Gruppo Menarini, da Mundys e da A2A Life Company. Media Partner della manifestazione Sky Tg24 - Data Stampa srl.



