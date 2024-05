Porto turistico di Capri, è record di prenotazioni

Posti barca, è record di prenotazioni per il Porto turistico di Capri che è praticamente sold out fino al prossimo settembre con oltre 4mila prenotazioni, dato che prosegue la tendenza positiva di crescita rispetto al 2023. Cresce in maniera consistente (+ 15 per cento sullo scorso anno), in particolare, il numero delle prenotazioni relative ai grandi yacht fra i 30 e i 60 metri. E per i mesi particolarmente "caldi" come luglio e agosto c'è già una lunga lista d'attesa.

Dopo un iter complesso e innovativo che ha portato il Comune di Capri a deliberare l'affidamento in house (caso fra i pochi in Italia), della gestione del porto turistico per i prossimi 10 anni con investimenti previsti per 15 milioni di euro in servizi, sicurezza, ambiente e sostenibilità, la società PTC (di proprietà al 100% del Comune di Capri) ha ottenuto il via libera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha espresso parere favorevole all'operazione.

La società Porto turistico di Capri, presieduta da Giancarlo Cangiano, ha realizzato nel 2023 utili per 2,5 milioni di euro e un fatturato di 11 milioni di euro, e ha superato lo scorso aprile con grande successo la complessa prova organizzativa del G7 dei Ministri degli Esteri svoltosi a Capri.



