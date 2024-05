In cinque tentano rapina nell'Avellinese

Tentata rapina ad una gioielleria di Scampitella, in provincia di Avellino. Cinque persone, armate e incappucciate, dopo aver divelto la saracinesca hanno tentato di sfondare le vetrate blindate dell'esercizio commerciale di via Città di Contra. Tentativi andati a vuoto che hanno fatto scattare il sistema di allarme costringendo i malviventi a darsi alla fuga a bordo di un suv. Durante la fuga hanno lanciato sul percorso chiodi a tre punte per rallentare l'inseguimento di una gazzella dei carabinieri, allertati da una telefonata al 112 di un cittadino. Uno pneumatico dell'auto dell'Arma è stato danneggiato. I ladri sono riusciti a far perdere le tracce.





