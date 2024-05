In Campania l'autotrasporto resiste

La Campania è la seconda regione in Italia per numero di aziende di autotrasporto, dopo la Lombardia. Secondo i dati di Unioncamere-Infocamere, Movimprese oggi vanta 8.956 imprese, ridotte del 6,5% in 10 anni con la scomparsa di 625 aziende tra il 2013 e il 2023. Un dato nettamente migliore rispetto a quello nazionale che vede nello stesso periodo una riduzione del 20,8% delle aziende addette al trasporto di merci su gomma con una riduzione in termini assoluti di 21.248 unità. I dati e le analisi sono raccolti nella nuova edizione dei "100 numeri per capire l'autotrasporto - Tutte le spine della sostenibilità", edito da Federservice, realizzato dalla redazione di Uomini e Trasporti e presentato in anteprima oggi al Transpotec di Milano.



