Geolier, ecco il singolo El pibe de oro aspettando il Maradona

E' uscito su tutte le piattaforme il nuovo singolo di Geolier dal titolo 'El pibe de oro' (Warner Music Italy) insieme al il videoclip del brano, diretto da Matteo (baglyo) Baglioni.

"Tre pnzier e tu a quatt, ij aggia addiventà leggend" recita il rapper e se scorrono immagini di Dubai il riferimento è diretto con Diego Armando Maradona, non a caso la data scelta per l'uscita è quella dell'anniversario del primo scudetto del Napoli nel 1987, e quindi con lo stadio che ospiterà gli attesi tre concerti il 21, 22 e 23 giugno Il tour di Geolier, prodotto da Magellano Concerti, partirà il 15 giugno allo Stadio di Messina, per poi continuare fino al 16 agosto al Red Valley, passando dal Rock In Roma (28 giugno), Nosound Fest a Servigliano (29 giugno), Lucca Summer Festival (5 luglio), Fiera Milano Live (6 luglio) Sonic Park a Stupinigi TO (12 luglio) e Oversound Music Festival a Gallipoli (12 agosto). L'ultimo disco di Geolier 'Il coraggio dei certificato sei volte platino, è stato primo nella Classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023. Con 65 dischi di platino e 25 ori in total, Geolier nelle classifiche di fine anno di VEVO, è stato primo della Top 10 Artisti Italia e terzo della Top 10 Video Italia con 'Come vuoi'. Il 2024 di Geolier si è aperto con la partecipazione alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano "I p' me, tu p' te", certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e al primo della classifica Top 50 Italia di Spotify e della Top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella Billboard Global 200. A marzo è uscito il singolo 'L'ultima poesia' insieme a Ultimo, a oggi certificato platino e ancora secondo nella Classifica Top Singoli FIMI.



