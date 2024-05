'Forcella in Musica!', appuntamento con 'Tutto d'un fiato'

Si terrà domani, 11 maggio, alle 19, nella chiesa di San Giorgio Maggiore a Napoli 'Tutto d'un fiato', il penultimo appuntamento di 'Forcella in Musica!' con la Wind Orchestra del Liceo Margherita di Savoia. La rassegna di concerti gratuiti promossa dall'Associazione Discantus in collaborazione con Arcidiocesi e Comune, che vede la direzione artistica di Luigi Grima, ospita, si sottolinea, "una grande orchestra di giovanissimi strumentisti a fiato, che ha vinto premi in prestigiosi concorsi e che si è esibita in importanti manifestazioni".

Un programma vario che spazia tra brani originali, elaborazioni di compositori classici come Puccini e Respighi, tributi a Nino Rota ed Ennio Morricone. La Wind Orchestra del Liceo Margherita di Savoia è diretta dal prof. Edoardo Ottaiano.

L'Orchestra di fiati del Liceo Musicale Margherita di Savoia nasce all'interno delle attività curriculari del Laboratorio di musica d'insieme. È formata da 67 alunni appartenenti a tutte e cinque le classi delle due sezioni del Liceo. Negli anni l'orchestra si è esibita in diverse manifestazioni cittadine ed è risultata vincitrice del Premio Teatro San Carlo, del primo premio assoluto al Concorso Samnium e del concorso bandito dall'Arec Campania per la quale si è esibita a Procida nell'ambito delle manifestazioni per la Capitale Europea della Cultura. Oltre al responsabile del liceo musicale prof. Angelo Greco che cura la sezione dei clarinetti, partecipano alle attività didattiche anche i professori Attilio Foglia per i saxofoni, Gaspare Valente per le trombe, Francesco Fierro per i tromboni, Vittorio Migliaccio per i fagotti, Giuseppe Lonuzzo per gli oboi, Francesco Oricchio per i corni, Emilio Calabrese per le Tube e Claudio Borrelli per le percussioni. Il prof Edoardo Ottaiano cura la sezione dei flauti.



