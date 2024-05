Due tratte della Circumvesuviana interrotte nel week end

Lavori nel fine settimana: interrotte due tratte della Circumvesuviana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che fa sapere come "per consentire l'effettuazione dei lavori straordinari, nei giorni 11 e 12 maggio, il servizio ferroviario sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno e sulla tratta ferroviaria Poggiomarino-Torre Annunziata sarà sospeso".

L'interruzione è prevista da inizio servizio di domani fino a fine servizio di domenica: su entrambe le tratte sarà istituito servizio sostitutivo con bus. La circolazione sulla tratta Napoli-Torre Annunziata sarà invece regolarmente garantita.

La circolazione sulle linee interessate dai lavori riprenderà regolarmente ad inizio servizio di lunedì 13 maggio. Per consultare gli orari, i punti di fermata dei bus sostitutivi e le variazioni al servizio ferroviario basta consultare il sito www.eavsrl.it.



