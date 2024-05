Colecistite acuta a 92 anni,trattata con drenaggio mini invasivo

Una novità in campo terapeutico all'Ospedale del Mare ha permesso di risolvere una colecistite acuta: realizzato con successo, presso la Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva l'inserimento di un drenaggio endoscopico ultrasonografico (EUS-guidato) per il trattamento della colecistite acuta in una paziente fragile, di 92 anni, ritenuta non candidabile ad intervento chirurgico tradizionale.

L'intervento terapeutico è stato eseguito da Leonardo De Luca, direttore della Unità Operativa, Anna Del Prete gastroenterologa, Luciana Ferrara anestesista coadiuvati dall'equipe infermieristica coordinata da Mario Piscitelli. "La tecnica mininvasiva è stata realizzata con successo, inserendo sotto guida ecoendoscopica, una protesi metallica autoespandibile biconica (LAMS), ovvero un tubicino di rete metallica composta da nichel e titanio, per creare una comunicazione tra la colecisti e il duodeno, con immediato beneficio clinico per la paziente - si spiega in una nota - Il posizionamento del drenaggio EUS-guidato della colecisti è stato il frutto di una scrupolosa valutazione del caso da parte del team multidisciplinare costituito da gastroenterologici, chirurghi ed anestesisti sottolineando così l'importanza cruciale della ricerca continua e dell'innovazione nel campo della medicina.

La paziente che ha superato brillantemente l'intervento terapeutico, è stata dimessa i giorni scorsi".



