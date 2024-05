Benevento, "boom" visitatori a Rete Museale della Provincia

Tra marzo e aprile, con un incremento di circa il 20 per cento rispetto allo scorso anno (aprile 2023), sono state diecimila le persone che hanno visitato la Rete Museale della Provincia di Benevento.

A renderlo noto sono Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, e Giuseppe Sauchella, amministratore unico di Sannio Europa (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita).

"Altro dato entusiasmante - evidenziano i responsabili - è la partecipazione ai laboratori alla Sezione Egizia ad "Arcos" dove nel solo mese di aprile, nonostante le festività previste dal calendario scolastico, sono stati oltre seicento gli alunni provenienti anche da fuori regione che hanno preso parte alle attività.

Il "boom" di visitatori nei musei e l'attrazione degli studenti per le attività di laboratorio testimoniano l'impegno ed il lavoro che quotidianamente "Sannio Europa" porta avanti per valorizzare sempre di più l'importante patrimonio della Rete museale della provincia di Benevento".



