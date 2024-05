A Palazzo Reale Napoli 2000 studenti e 52 scuole in festival

Una rassegna teatrale e cinematografica interamente organizzata e interpretata dagli studenti di 52 istituti secondari di secondo grado della Campania: è il format originale di 'Campania Young Festival.

Tocca a noi !', il 14 e il 15 maggio al Palazzo Reale di Napoli curato della regista Nadia Baldi, vicedirettrice artistica della Fondazione Campania dei Festival.

I duemila allievi, che hanno partecipato ai quattro diversi percorsi laboratoriali proposti nei mesi scorsi dalla Fondazione diretta da Ruggero Cappuccio, sono stati e saranno protagonisti di tutte le fasi di un progetto innovativo di spettacolo dal vivo e cinematografico. Partendo dalla scelta del tema da affrontare e dalla scrittura di un copione, attraverso un percorso di formazione e creazione, e arrivando alla messa in scena di brevi lavori teatrali e alla proiezione di filmati realizzati con tecnica cinematografica. Il risultato di questo percorso sono i diciannove esiti teatrali e i trentatrè di cinema e audiovisivo Gli studenti saranno inoltre coinvolti in masterclass dedicate tenute dagli attori Francesco Di Leva e Francesco Panarella. Si parte alle 10 del 14 maggio, alle 13.30 si entrerà nel vivo con la prima delle 53 performance aperte al pubblico.

L'appuntamento rientra nell'ambito di 'ORIENTAlife-la scuola orienta per la vita' organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dall'assessorato alla Scuola della Regione Campania, da Sviluppo Lavoro Italia, da Sviluppo Campania, da Inail Direzione Regionale Campania, da Confindustria Campania e dalla Fondazione Campania dei Festival.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA