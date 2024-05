A Napoli ecco "Col Casco",motoraduno con oltre 1000 partecipanti

A Napoli arriva "Col Casco", motoraduno con oltre 1000 partecipanti dedicato alla guida consapevole e sicura e alla cultura della responsabilità e sicurezza stradale. "Col Casco" - secondo quanto riferisce una nota - rappresenta un raduno innovativo che supera la semplice passione per le moto, coinvolgendo oltre 1000 partecipanti provenienti da vari Club e Team Moto, Circuiti Motociclistici, Concessionari, Distributori di attrezzature per la Sicurezza Stradale, Piloti, Scuole di Guida Sicura, Associazioni e Federazioni Motociclistiche ma soprattutto tutte le Forze dell'Ordine e Sanitarie; in collaborazione e Patrocinato dal Ministero dei Trasporti, Regione Campania e Comune di Napoli. Questo evento, ideato senza scopo di lucro, si pone l'ambizioso obiettivo di diventare un faro della guida consapevole e sicura, promuovendo una cultura improntata alla responsabilità e alla sicurezza stradale. Napoli, con la sua vivace energia e la sua ricca storia, offre il palcoscenico perfetto per sviluppare questa cultura delle "due ruote" e per promuovere l'importanza dell'educazione alla sicurezza stradale. L'evento "Col Casco" non si limita alla sensibilizzazione e all'educazione, ma si impegna anche attivamente a sostenere associazioni che operano nel settore della disabilità, dimostrando così un profondo senso di solidarietà e responsabilità̀ sociale. In collaborazione con il Comune di Napoli, ed il Main Sponsor Gruppo Canciello Marican Holding e Vega Luxury, Gruppo Guidato dal suo CEO Ferdinando, Carlo e Michele Canciello, l'evento si svolgerà dal 24 al 26 maggio, con una serie di attività coinvolgenti e significative che culmineranno in momenti indimenticabili. Venerdì 24 maggio, il raduno avrà inizio con la Messa del Motociclista e la Benedizione del Casco, presiedute da S. Successivamente, ci sposteremo per le strade di Napoli, raggiungendo La Mostra d'Oltremare, dove saremo ospiti. Sabato 25 e Domenica 26 maggio, i raduni prenderanno il via alle ore 09:30 in Piazza Municipio, con una serie di programmi, workshop e attività giornaliere che renderanno la nostra kermesse un evento indimenticabile per tutti i partecipanti.



