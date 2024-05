Teresa Salgueiro, via al tour dal Trianon Viviani di Napoli

Parte domani dal palcoscenico del Trianon Viviani a Napoli, il tour di Teresa Salgueiro, con il Solis string quartet, intitolato "Canti naviganti" (ore 21).

Il recital della grande cantante portoghese, che è stata per un ventennio la solista dei Madredeus, è il quinto appuntamento della rassegna 'Il mondo fa tappa a Napoli' che il teatro della Canzone napoletana dedica ad artisti internazionali e al loro confronto con il patrimonio musicale partenopeo.

L'incontro tra Teresa Salgueiro e il quartetto d'archi Solis, e la partecipazione del percussionista Rui Lobato, porta alla scoperta di un itinerario artistico/musicale tra Napoli e Lisbona, due città-mondo che rivelano di avere tanto in comune.

Il programma propone alcune composizioni originali, nate proprio da questo incontro, per poi passare in rassegna i capolavori classici, dal '500 al '900, della melodia napoletana, come Canzone appassiunata di E.A. Mario, e di quella portoghese, come il fado Barco negro del poeta David Mourão-Ferreira, portato al successo da Amália Rodrigues.

Il Solis string quartet è composto dai violinisti Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, dal violista Gerardo Morrone e dal violoncellista Antonio Di Francia.



