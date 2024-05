Nuovo metodo su analisi etica dell'IA

Un approccio scientifico in un settore sempre più centrale per la vita di tutti che rifugga da facili semplificazioni sia in senso ottimistico sia pessimistico: è il nuovo paradigma interpretativo per l'analisi etica dell'intelligenza artificiale pubblicato sulla rivista internazionale Artificial Intelligence Rewiew da un pool di ricercatori coordinati da Michele Farisco, responsabile dell'Unità di bioetica di Biogem, l'istituto di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, presieduto da Ortensio Zecchino.

Farisco e i co-autori, di varie nazionalità e di diverse discipline, hanno condotto un approfondimento su alcune questioni concettuali e tecniche emergenti dalla IA ispirata al cervello. "Nonostante gli innegabili successi degli ultimi anni -spiega Farisco- l'IA è ancora caratterizzata da numerosi limiti rispetto agli ambiti di applicazione e ai vari utilizzi specifici: quella ispirata alla biologia, più specificamente al cervello, rappresenta un settore della ricerca che promette di traslare nella tecnologia ulteriori aspetti biologici rendendo possibile gestire e superare in prospettiva alcune dele attuali limitazioni". Lo studio ha "categorizzato" le questioni etiche emergenti dall'intelligenza artificiale in fondamentali e in pratiche, allo scopo di rivelare potenzialità e rischi.



