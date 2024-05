Musica, vintage e artigianato domenica 12 maggio con Marchesa

Dopo il successo della settimana scorsa, quando oltre 1500 persone hanno accolto l'invito di Marchesa, il brand evento ideato da Francesca Matera e Adriana Sannini si ripete, domenica 12 maggio, sempre al J Beach Ferrari, playground dell'happening in Costa Sud.

La giornata (dalle 11 alle 24) sarà il classico Marchesa che accoglierà oltre 30 espositori da tutta Italia: in vetrina la loro creatività fatta di pezzi unici, oggetti introvabili, tesori sepolti negli armadi o nelle soffitte altrui, handmade, home decor, vinili e libri, abbigliamento, cosmesi bio, piante e fiori, upcycling, collezionismo, il meglio degli anni passati ma anche il top del design moderno. Vista mare tanti corner che evidenziano passione e originalità.

Per i palati sopraffini e desiderosi di un'atmosfera più lounge, angoli relax, ristorante (firmato Adelì), street food di pregio, bar targato Barabocchio e mini club con gli animatori di Movida in tour dai 4 ai 14 anni. Suonano Paolo Caravano, ⁠Fabio Grillo, Domgreek e Disco Avventure.

Genialità e estro anche con tanti workshop ad hoc per grandi e piccoli, come quello di macramè, di cucito, ma anche ceramica, disegno e fumetto.

Sotto lo stesso cielo ambientazioni differenti e sound a portare il tempo a conferma del fatto che il J Beach è la location perfetta, struttura balneare accogliente pronta ad una entusiasmante stagione estiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA