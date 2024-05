Metropolitana di Napoli al Saudi Italian Business Council

Metropolitana di Napoli s.p.a.

parteciperà alla missione del Saudi Italian Business Council (SIBC) che lunedì 13 e martedì 14 maggio vedrà una folta delegazione di operatori economici ed esponenti governativi dell'Arabia Saudita incontrare a Napoli le realtà più significative dell'imprenditoria campana.

Presieduto da Confindustria e dalla Federazione delle camere di commercio saudite, il SIBC sarà presente in città per promuovere la conoscenza reciproca e favorire investimenti e scambi commerciali.

Metropolitana di Napoli s.p.a. sarà rappresentata dal presidente prof. Paolo Carbone che martedì 14 maggio interverrà all'incontro in programma alle 15.00 presso la sede dell'Acen in via Riviera di Chiaia, 202 "Presenteremo ai delegati sauditi l'unicità del nostro know-how che, forte di un'esperienza pluridecennale, coniuga capacità tecnologica, bellezza e sostenibilità.

La realizzazione di opere sotto il livello del mare e la conservazione di importanti resti archeologici sono solo alcune delle sfide che abbiamo vinto grazie all'uso di soluzioni ingegneristiche d'avanguardia.

L'arte come dimensione progettuale è l'altro tema che segna la specificità di Metropolitana di Napoli, prima ad aver pensato alle stazioni come a veri e propri musei e, quindi, ad aver definito una nuova esperienza di viaggio.

Al termine del 2024 redigeremo il nostro primo Bilancio Sociale di Impresa a conferma che oggi la nostra visione si è arricchita di una nuova prospettiva: realizzare progetti di mobilità che rispettino i principi dello sviluppo sostenibile e responsabile" ha dichiarato il prof. Paolo Carbone.



