Liberato in incognito a Napoli all'anteprima notturna del film

Era presente in incognito alla anteprima di mezzanotte del suo film 'Il segreto di Liberato' al cinema The Space di Fuorigrotta a Napoli, per un 9 maggio davvero speciale: Liberato, il cantautore napoletano dall'identità misteriosa, lo ha comunicato alle tre del mattino ai fans postando su Instagram una breve ripresa fatta al cinema (in sala 1 dove ha visto il film) e una frase sibillina ('Agg' pariat' a pazzi..'.) ringraziando tutti ed esprimendo la sua soddisfazione per l'esordio trionfale dell'opera che unisce documentario e animazione genere anime giapponese da oggi in 280 sala italiane. E uscendo dal cinema ha postato nella sua storia anche le immagini della nuova canzone 'Lucia. Stay with Me'.

All'anteprima napoletana, 1600 presenze e sei sale piene, hanno partecipato i registi Francesco Lettieri, suo collaboratore da sempre, uno dei pochissimi a conoscere l'identità di Liberato, e Giorgio Testi, per l'animazione presenti Lrnz e Giuseppe Squillaci. Con loro, in un multiplex completamente allestito con il brand Liberato, ha salutato il pubblico l'attrice Simona Tabasco, voce del personaggio di Lucia mentre a doppiare il nonno è Nando Paone.

E alle nove del mattino, come promesso (ancora una volta in omaggio alla ritualità che dal 2017 accompagna il cantante mascherato, collegata al primo grande successo, quello del brano '9 maggio') è stata lanciata su you tube la canzone inedita con le immagini dell'animazione del film e scritte in giapponese. La produzione del film Be Water è di Red Private in collaborazione con Red Carpet, Ilbe Anemone film.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA