Inclusione sociale e arte, una spinta anche dall'Università

Illustrare come l'inclusione - scolastica e sociale - sia un processo evolutivo che coinvolge la scuola/l'Università, il territorio e il terzo settore "in un legame osmotico ed inscindibile". E'' questo l'obiettivo dell'incontro in programma domani, 10 maggio, a Benevento (ore 9,30), nell'Università degli Studi del Sannio (Sala dell'Assunta-Palazzo San Domenico), sul tema "Istruzione, arte e inclusione: confronti e riflessioni", promosso dall'Associazione "Amici del Lan-Artisti in Movimento".

Al centro del confronto l'istruzione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Sottolinea il rappresentante legale dell'Associazione, prof.

Giuseppe Gargiulo: "Particolarmente significativo il patrocinio morale concesso, tra gli altri, dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che motiva: " … per la compartecipazione al convegno di Benevento, fruente l'arte come driver d'inclusione nel mondo scolastico, quale topic di studio e di discussione, che permette alla suddetta Associazione Culturale, sedimentata nel Complesso Monumentale dei Santi Apostoli di Napoli, di creare 'nuove geometrie' di rapporti territoriali, espresse in particolar modo con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei vari Atenei del territorio campano, dove la vasta offerta formativa è espressione del credo educativo per una 'scuola e università inclusiva' che punta alla formazione integrale ed integrata degli studenti, intesi come cittadini attivi, valorizzandone l'unicità ed educandoli alle scienze umane, alle lettere e alle arti attraverso la promozione del benessere e della motivazione ad apprendere". Nella prima sessione, coordinata dal prof. Vincenzo Casamassima, l'attenzione sarà focalizzata sullo stato dell'arte e sulle prospettive della formazione e dell'istruzione - scolastica e universitaria - delle persone con disabilità; nella seconda sessione - coordinata dalla prof.ssa Sara Amato - sarà presentato il libro d'artista della studentessa liceale Maria Martuscelli "Quaderno in caviardage".



