Edward Gardner debutta sul podio del San Carlo

Il maestro Edward Gardner sarà il 10 maggio il protagonista della Stagione di Concerti del San Carlo (ore 19:00). Il direttore d'orchestra inglese, per la prima volta al Massimo napoletano, condividerà il palcoscenico con il basso canadese americano John Relyea e sarà alla guida dell'Orchestra del Lirico.

In apertura in programma scelta la musica di Hector Berlioz con Il 'Carnevale romano', op. 9, seguirà 'Canti e danze della morte di Modest Musorgskij', ciclo di quattro canti per voce e orchestra, nella versione del finlandese Kalevi Aho. Completerà la serata la Sinfonia n. 4 in mi minore, op. 98 di Johannes Brahms che chiuse il capitolo della sua produzione sinfonica.

Edward Gardner è Direttore Principale della London Philharmonic Orchestra e della Bergen Philharmonic. Nell'agosto di quest'anno assumerà la direzione musicale dell'Opera e del Balletto norvegesi (DNO&B). Nel corso della sua carriera ha diretto, tra le altre, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony, Wiener Symphoniker, Chicago Symphony Orchestra, l'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

John Relyea è stato applaudito in molti dei più grandi teatri al mondo, dal Metropolitan Opera al Royal Opera House-Covent Garden, dall'Opéra de Paris al Teatro alla Scala, al Mariinskij.

In ambito concertistico si è esibito, tra le altre, con la Berliner Philharmoniker e la London Symphony.



