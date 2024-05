Economia: la 'lezione' di Augusto Graziani a 10 anni dalla morte

Al via oggi la 'due giorni' nell'Università del Sannio a Benevento dedicata alla figura dell'economista Augusto Graziani; il convegno internazionale "L'insegnamento di Augusto Graziani, tra teoria e politica economica. A dieci anni dalla scomparsa" si svolge con il patrocinio della Società Italiana degli Economisti, dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, della rivista Economia e Politica e di altre associazioni scientifiche.

Obiettivo degli organizzatori - gli economisti Rosa Canelli, Giuseppe Fontana e Riccardo Realfonzo - è fare il punto sulle ricerche scientifiche che animano il dibattito nazionale e internazionale a partire dagli scritti di Graziani. L'attenzione si concentrerà sulla "scuola italiana del circuito monetario" il cui padre fu Augusto Graziani e che è oggi considerata, sottolineano i promotori, "uno dei filoni di studio più promettenti delle correnti di ricerca keynesiane, maggiormente attente alla necessità della politica fiscale e della politica monetaria di controllare l'andamento del mercato".

Una sezione sarà anche dedicata alla interpretazione di Graziani del modello di sviluppo dell'economia italiana, caratterizzato dal dualismo nella produzione, nel consumo e sul piano territoriale. Da qui il contributo di Graziani sulla questione meridionale e la sua invocazione di un intervento incisivo dello Stato per favorire il riequilibrio territoriale a tutto vantaggio anche dell'industria del Nord. I lavori prevedono la discussione di una serie di interviste relative agli studi su Graziani in corso nel mondo realizzate dagli organizzatori con studiosi come Marc Lavoie, Sheila Dow, Jan Kregel, Malcolm Sawyer, Randall Wray e Steve Keen. Il convegno si concluderà con la trasmissione di una intervista inedita a Graziani, realizzata nel 1998 e messa a disposizione dalla Rai.

I professori Canelli, Fontana e Realfonzo sottolineano "il grande debito di tutti gli economisti italiani verso Augusto Graziani per avere contribuito insieme con gli altri grandi maestri del pensiero economico italiano, da Vilfredo Pareto, a Luigi Einaudi, a Piero Sraffa, all'affermazione della nostra scuola di teoria economica nel mondo".



