De Luca, 'l'autonomia significa la morte del Sud'

"In questo momento è in discussione l'unità d'Italia perché l'autonomia significa la morte del Sud.

I giovani del Sud sono chiamati a combattere, a farsi sentire".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando dal palco dell'iniziativa 'Si saggio, guida sicuro', che si svolge in piazza Municipio a Napoli ed è promossa dalla Regione.

Rivolgendosi alla platea di studenti, De Luca ha affermato: "L'autonomia significa la fine dell'unita d'Italia. Dobbiamo essere pronti a difendere il patrimonio della nostra storia per cui intere generazioni hanno combattuto. Non possiamo rinnegare i valori dell'unità nazionale e la dignità del Sud e dei nostri giovani che non è in vendita. Il Sud non si vende e non si compra. C'è qualcuno che pensa di ricattarci e di comprarci con pochi soldi", ha concluso.



