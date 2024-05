Bando per i futuri facilitatori per l'innovazione

Bando per cercare i futuri "facilitatori per l'innovazione territoriale", nuova figura chiamata a valorizzare le risorse economiche, culturali e turistiche tra l'area vesuviana e la costiera sorrentino-amalfitana. È partita infatti la fase-2 di "Capacity maker, il facilitatore per l'innovazione territoriale", progetto promosso dall'incubatore di imprese Stecca e da Medaarch, gestore del centro di artigianato digitale, in collaborazione con Cna Salerno e Confcommercio Campania. Finanziato dal Ministero della Cultura Italiano, il progetto lavora sui territori che dalla Costa del Vesuvio portano alla penisola sorrentina e alla costiera amalfitana, toccando di fatto tutte le filiere dell'architettura, del design, dell'artigianato e della moda, coinvolgendo 28 città con un bacino complessivo di circa 350mila abitanti.

Dopo la presentazione dello scorso 19 aprile, è stato infatti pubblicato il bando (il link: https://stecca.org/hub/bando-per-la-partecipazione-al-progettoca pacity-maker-il-facilitatore-per-linnovazione-territorale/) attraverso il quale gli interessati possono aderire all'iniziativa che punta a "formare - spiegano Giuliana Esposito e Amleto Picerno Ceraso, rispettivamente Ceo di Stecca e Medaarch - figure in grado di giocare un ruolo cruciale nella valorizzazione delle identità del territorio e nel rafforzamento delle relazioni fra i diversi attori presenti su di esso. La figura sarà in grado di sollecitare le comunità locali, individuando obiettivi comuni di sviluppo e valorizzazione delle risorse, concentrando le proprie azioni di trasformazione del territorio oppure riorganizzano le funzioni amministrative e di servizio degli enti locali. Una figura in grado di costruire reti funzionali, potenziare valori culturali ed endogeni, intercettare risorse, con un approccio proiettato alla sostenibilità e all'innovazione, che possa operare all'interno delle amministrazioni, tra gli operatori culturali o nelle imprese creative del territorio".

Il lavoro sarà svolto attraverso diverse tipologie e metodi di intervento: saranno previste infatti azioni integrate, con momenti di formazione e sperimentazione, percorsi di accompagnamento, scambio di esperienze, workshop e atelier di approfondimento, attività di design thinking e networking. In tale ottica va letta la prossima iniziativa: domani, venerdì 10 maggio, alle ore 16 presso l'aula consiliare del Comune di Vietri sul mare (corso Umberto I) è infatti in programma il seminario "Lavoro e artigianato fra innovazione e identità territoriali" al quale interverranno tra gli altri Valter Luca De Bartolomeis, dirigente Miur presso la Real Fabbrica di Capodimonte e museo scuola Officina Palazzi, e Lucio Ronca, ceramista e presidente del Cna di Salerno.





