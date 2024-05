A Napolindie anche Erri De Luca ed Enzo Avitabile

Ci saranno anche Erri De Luca ed Enzo Avitabile con i Bottari tra gli ospiti della seconda edizione di Napolindie, sabato 1 giugno (dalle 12.00 a mezzanotte e oltre) all'Arena del Flava, nell'area marina protetta del litorale di Castel Volturno (Flava Beach-CE). Il festival, ideato e organizzato da Lello Ferrillo insieme a Gianni Simioli, direttore artistico, darà più spazio alla cultura con il coinvolgimento dell'Associazione Port'Alba e stand gratuiti per le librerie che vorranno essere presenti. Con la scrittrice Sabrina Efionay protagonisti saranno tanti musicisti noti ed emergenti: Pietra Montecorvino, Ste, Vincenzo Comunale, Blue Staff, Gabriele Esposito, Roberto Colella, Dario Sansone e Guappecartò, Angelo Cioffi, Greg Rega, Marcello Coleman, Simona Boo, Briganti, Nello Taver, Officina 011, Sangue Mostro, The Funkin' Machine, Veronica Simioli, Totò Poetry Culture, Dario Cuomo, Rayo, Federico Di Napoli, Vesuviano e La Femelle, Tartaglia Aneuro, Jovine, Peppoh, Ganzo, Ezeeo, Andrea Settembre, Aldolà Chivalà, Squallidor, Napoleone, Giona, Bles, 'O Iank, Failure, NLR, Kamaak. "Può fare uno strano effetto leggere i nomi di Pino Daniele, Massimo Troisi e Miriam Makeba nel cartellone di Napolindie 2024 - spiega la sua scelta Gianni Simioli -. Ma loro ci sono, non sono mai andati via e salgono ancora oggi sui palchi ogni volta che un artista interpreta le loro poesie, le loro canzoni, che attraversano e attraverseranno il tempo, di generazione in generazione, senza fermarsi mai. Quindi si, Pino Daniele, Massimo Troisi e Miriam Makeba saranno con noi sul grande palco di Napolindie".

L'evento (già aperta la prevendita) è reso possibile da una rete di sponsor, media partner Radio Marte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA