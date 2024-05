Trapianti, in Campania aumentano i consensi alla donazione

"La percentuale di consensi registrata nei comuni campani è ad oggi del 58,9%, rispetto alla media nazionale del 68,3%, mentre per quanto riguarda i consensi registrati presso le Asl, con l'attivazione nel 2017 nella nostra regione degli sportelli amico trapianti, la Campania registra il 97,3% di consensi rispetto alla media nazionale del 87,5%". A parlare è Antonio Corcione, coordinatore del centro regionale trapianti Campania, che sta partecipando all'ottavo corso Tpm (transplant procurement management) Campania per coordinatori alla donazione e al prelievo di organi e tessuti, in corso di svolgimento fino a domani all'hotel Poseidon di Torre del Greco L'evento, organizzato dal centro regionale trapianti in collaborazione con la Dti-Foundation di Barcellona e il centro nazionale trapianti, è strutturato in esercitazioni pratiche, tavole rotonde per migliorare l'organizzazione dei processi donativi fino a una toccante esperienza emozionale con l'intervista a un trapiantato.

Il corso punta, infatti, a focalizzare le fasi del processo in un'ottica regionale e nazionale, per sviluppare modelli efficienti e adeguati al contesto in modo da offrire competenze necessarie a svolgere le attività di organizzazione e coordinamento della donazione, dei prelievi di organi e tessuti in linea con le azioni programmatiche del centro regionale trapianti della Campania e in armonia con le indicazioni del centro nazionale trapianti e i documenti di sistema della rete di trapiantologica nazionale.

Presenti all'appuntamento diversi docenti internazionali, nazionali e regionali, tra cui il dottore Giuseppe Feltrin, nuovo direttore del centro nazionale trapianti. "La novità di quest'anno rispetto alle precedenti edizioni del corso è il coinvolgimento delle direzioni sanitarie, in linea con gli obiettivi nazionali dettati dal centro regionale trapianti - evidenzia ancora Corcione - La formazione e l'informazione sono gli aspetti fondamentali su cui puntare per un coinvolgimento degli operatori e della popolazione".





