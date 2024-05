Sangiuliano,a Carditello grande progetto di rilancio come Pompei

"Per la Reggia di Carditello stiamo pensando ad un grande progetto come Pompei, la cui supervisione sarebbe da affidare ai carabinieri, proprio come avvenuto a Pompei". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in visita a San Tammaro (Caserta) alla Reggia borbonica di Carditello per l'inaugurazione del Tempietto Dorico e dell'appartamento reale, entrambi restaurati. "Carditello - ha aggiunto - è un sito meraviglioso dalle grandi potenzialità culturali e socioeconomiche".



