È stato convalidato il fermo del 29enne ritenuto responsabile della morte di Sara Romano, la giovane di 21 anni che all'alba di domenica scorsa è stata investita e uccisa da un suv in via Cattolica, tra Coroglio e via Cavalleggeri, a Napoli. Nei confronti dell'indagato è stata applicata la custodia cautelare in carcere. L'accusa è di omicidio stradale, aggravato dalla fuga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA