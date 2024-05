Ordinario militare per l'Italia visita Comando Cc Avellino

Visita dell'Arcivescovo Santo Marcianò, Ordinario militare per l'Italia, al Comando provinciale dei carabinieri di Avellino. Monsignor Marcianò, ricevuto dal colonnello Domenico Albanese, ha espresso apprezzamento per "il quotidiano e instancabile impegno delle donne e degli uomini dell'Arma che garantisce, in ogni angolo del Paese, la civile convivenza nel rispetto delle regole". Il prelato ha anche incontrato una rappresentanza di tutti i reparti dell'Arma, il personale in congedo e le associazioni sindacali dei militari. Successivamente monsignor Marcianò si è recato presso l'Abbazia di Montevergine dove ha presieduto un rito alla presenza di rappresentanze delle forze dell'Ordine e delle associazioni combattenti provenienti da tutta la Campania per celebrare i 900 anni della fondazione del Santuario.



