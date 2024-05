Muore a undici anni, con gli organi donati salvati altri bimbi

È morto a soli undici anni, ma la generosità sua e dei suoi genitori contribuirà a salvare la vita di diversi altri bambini e ragazzi. Sono i destinatari degli organi espiantati a Santo Virgi: il piccolo aveva avuto dei sintomi di soffocamento mentre mangiava; subito soccorso e portato in ospedale, è morto dopo essere stato ricoverato alcuni giorni in terapia intensiva.

Nel pomeriggio a Torre del Greco si sono svolti i funerali, ai quali hanno partecipato tutti i compagni di classe del bambino, che frequentava l'istituto comprensivo 'Giovanni Mazza'. A stringersi attorno al padre Antonio, alla mamma Carmela e agli altri quattro fratelli sono stati tanti cittadini, che hanno partecipato alla funzione religiosa svoltasi nella basilica di Santa Croce. Con loro, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il sindaco Luigi Mennella e il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio.

All'esterno della chiesa uno striscione: "Resterai sempre nei nostri cuori. Santo sei e Santo resterai".

Secondo quanto si è appreso al ragazzino sono stati espiantati polmoni, cuore, reni, fegato e milza.



