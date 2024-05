Lavoratori Jabil in corteo, "azienda deve restare a Marcianise"

Circa 150 lavoratori dello stabilimento Jabil hanno manifestato per le strade di Marcianise (Caserta) per tenere alta l'attenzione sulla vertenza in corso - il 30 aprile scorso la multinazionale Usa comunicò al Mimit l'intenzione di lasciare Marcianise e l'Italia - e sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto la politica affinché intervenga concretamente; la vertenza riguarda 420 lavoratori del sito Jabil.

Il corteo, cui ha preso parte il sindaco di Marcianise Gerardo Trombetta, si è snodato per le strade cittadine fino ad arrivare a piazza Umberto I, dove ha sede il Comune. Il sindaco si è impegnato a tenere nei prossimi giorni un consiglio comunale aperto fuori ai cancelli della Jabil, e ad invitare tutti gli esponenti politici locali, parlamentari compresi.

Anche tanti lavoratori hanno invocato l'intervento concreto dei politici locali e nazionali.

"Vogliamo i fatti, basta parole" hanno urlato i dipendenti Jabil. "L'azienda deve restare a Marcianise" hanno urlato altri.

"Le preoccupazioni dei lavoratori - ha detto il segretario della Fiom-Cgil di Caserta Francesco Percuoco - sono anche le nostre, perché questo territorio sta subendo un depauperamento inarrestabile. La politica deve farsi concretamente carico di trovare soluzioni; una di queste potrebbe essere quella di far entrare Invitalia come socio in Jabil per rilanciare lo stabilimento. Non è detto che Jabil debba andarsene".



