Europee:Comune Napoli, modalità di voto elettori non deambulanti

In occasione delle prossime elezioni europee, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, gli elettori non deambulanti interessati all'elezione, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a rotelle, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche.

L'elettore non deambulante - precisa una nota del Comune di Napoli - deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un'attestazione medica rilasciata dalla Asl, anche in precedenza o per altri scopi, purché dalla documentazione esibita risulti "l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione".

Documento idoneo a tale prova è anche la patente di guida speciale, che potrà essere prodotta in copia autentica rilasciata a tal fine senza il pagamento di alcun diritto.

L'elenco delle sedi delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche individuate, per ogni singolo quartiere, per la votazione degli elettori/ici non deambulanti è pubblicato sul sito del Comune all'indirizzo: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID Pagina/51454



Riproduzione riservata © Copyright ANSA