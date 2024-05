Cani aggressivi, Asl Napoli 1 e Comune organizzano un corso per gestirli

NAPOLI, 08 MAG - Il Centro Comunale di accoglienza per cani - servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio del Comune di Napoli, il Centro di Riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria e la U.o.c. Formazione e Rapporti con l'Università Asl Napoli 1 Centro, hanno organizzato il corso: "Il patentino: percorso formativo per proprietari di cani", una iniziativa per la sensibilizzazione al possesso responsabile dei cani, soprattutto di quelli a rischio elevato di aggressività.

Il corso ha l'obiettivo di fornire tutte le informazioni utili ai proprietari dei cani sul loro comportamento, sugli errori più frequenti di comunicazione tra uomo e cane e su cosa fare in caso di comportamenti aggressivi dal punto di vista della prevenzione, gestione e riabilitazione comportamentale del cane.

Il percorso formativo, si legge in una nota, è rivolto a 40 partecipanti di cui: 20 posti riservati alle Asl della Regione Campania che provvederanno a fornire i nominativi di proprietari di cani iscritti nel Registro cani a rischio elevato di aggressività; 20 posti riservati a cittadini maggiorenni residenti in Campania in possesso di un cane, o intenzionati ad adottare un cane, che invieranno la modulistica predisposta entro i termini indicati e saranno selezionati in base all'ordine progressivo di invio della domanda di iscrizione.

L'iscrizione potrà essere effettuata inviando il modulo compilato all'indirizzo email: criuv.formazione@aslnapoli1centro.it entro il 15 giugno. Per tutte le informazioni, la modulistica ed il calendario dettagliato del corso è possibile collegarsi alla pagina del del sito del Comune di Napoli: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID Pagina/51493



