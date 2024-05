Armi, passamontagna e maschere di Breaking Bad trovate a Napoli

Tre pistole automatiche con matricola abrasa, una pistola a salve ma anche 758 proiettili di vario calibro e maschere utilizzate verosimilmente per rapine di "V" per vendetta e del chimico Walter White di Breaking Bad. I carabinieri hanno scoperto tutto questo a poche centinaia di metri da piazza Garibaldi, a Napoli.

Al numero 13 di via Enrico Cosenz, nel vano scale, i militari oltre alle armi hanno anche trovato 650 grammi di marijuana. Non solo 9 passamontagna e 5 maschere; quattro ricordano il personaggio basato sulla graphic novel scritta da Alan Moore e disegnata da David Lloyd, un'altra ricalca il volto del protagonista della serie televisiva statunitense Breaking Bad.

Sequestrate poi diverse parrucche e tanto altro materiale per il mascheramento.

Le indagini proseguono con le armi che saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti e con il materiale per il camuffamento che sarà analizzato.



