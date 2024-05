A Cibus in un libro 'nozze' tra 110 vini e mozzarella di bufala

Saranno 110 vini in rappresentanza di tutti i grandi prodotti d'Italia ed avranno come comune denominatore quello di essere il perfetto abbinamento con la mozzarella di bufala campana Dop. Il Consorzio della regina dei latticini italiani ha deciso di creare, in collaborazione con l'Associazione italiana sommelier, proprio una guida ad hoc.

"Bufala & Wine in love", questo il titolo del volume, sarà presentato ufficialmente il 18 maggio a Caserta, ma una prima ricca anteprima è stata organizzata in occasione di Cibus, il salone internazionale dell'alimentazione in corso a Parma, dove il Consorzio è presente con uno stand, uno spazio eventi e pure con decine di pannelli informativi lungo l'intero perimetro dell'area fieristica.

"Cibus è una vetrina unica a livello mondiale dei prodotti italiani d'eccellenza e noi abbiamo sempre creduto in questa manifestazione - sottolinea Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop - Per questo abbiamo anche deciso di presentare in anteprima questa nuova guida, nata quasi per gioco ma anche su sollecitazione dei tanti amanti delle nostre mozzarelle che ci chiedevano nuove idee per gustare i nostri prodotti".

Un lavoro iniziato un anno fa con tutte le realtà italiane dell'Ais, quasi 40mila iscritti, che hanno ricevuto i prodotti del Consorzio ed hanno iniziato la ricerca delle migliori denominazioni che potessero sposarsi con le due versioni di mozzarella.

"Alla fine siamo arrivati così alle 110 denominazioni con un filo comune che è la territorialità, e cioè valorizzare l'idea della filiera come è per la mozzarella di bufala campana ", spiega Tommaso Luongo, presidente Ais Campania.



